Пит Хегсет заявил, что не верит в импичмент (Фото: Secretary of defense Pete Hegseth via X/Handout via REUTERS)

Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис поддержал идею импичмента министру обороны США Питу Хегсету и заявил, что соответствующая резолюция может быть рассмотрена в Конгрессе в начале следующей недели.

Об этом написало Bloomberg в воскресенье, 8 ноября, со ссылкой на слова самого Джеффриса.

«Так называемый министр обороны злоупотребил властью, подорвал нашу национальную безопасность и спровоцировал эту дорогостоящую и безрассудную войну в Иране, которая привела к резкому росту цен для американского народа и сделала нашу страну менее безопасной», — заявил Джеффрис в эфире ABC.

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И уточнил, что демократы в Палате представителей планируют обсудить резолюцию об импичменте Хегсету 10 ноября, когда они соберутся впервые после победы в обеих палатах Конгресса на промежуточных выборах.

4 ноября телеканал CBS News со ссылкой на несколько информированных источников сообщил, что президент США Дональд Трамп после поражения республиканцев на промежуточных выборах 3 ноября начал обсуждать с советниками возможную замену министра обороны Пита Хегсета. В то же время публично Трамп заявил, что доволен работой Хегсета и не планирует его увольнять.

5 ноября CNN со ссылкой на источники в Республиканской партии сообщил, что Палата представителей может в ближайшее время проголосовать за импичмент министру обороны Питу Хегсету, которого обвиняют в негативных последствиях войны в Иране.

Сам Хегсет 5 ноября опубликовал в Х специальный видеокомментарий, в котором заявлял, что «импичмент не сработает».