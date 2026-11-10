Под угрозой импичмента. Хегсет назвал «диверсией» попытки конгрессмена Масси через Конгресс отстранить его от должности

В частности, Пит Хегсет отверг обвинения в том, что он нарушил Конституцию США, выполняя приказы президента Дональда Трампа по поводу ведения войны против Ирана. (Фото: REUTERS/Daniel Heuer)

Глава Пентагона Пит Хегсет , готовясь к борьбе против возможного импичмента от Конгресса, заявил, что один из законодателей, «преследует его из-за «разногласий по вопросам политики».

С таким заявлением он выступил 10 ноября на пресс-конференции в ведомстве, сообщает агентство Associated Press.

Как пишет издание, Хегсет попытался «начать контрнаступление» против попыток конгрессмена-республиканца Томаса Масси инициировать импичмент из-за его подхода к непопулярной войне США против Ирана и других действий на посту главы Пентагона.

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«За 250 лет существования нашей американской республики ни один министр войны или министр обороны не подвергался импичменту за проведение законных военных операций. Это не патриотизм. Это диверсия», — заявил Хегсет.

Кроме того, Хегсет заявил, что инициатива конгрессмена Масси «посылает сигнал нашим врагам — Ирану, наркокартелям, всем наблюдающим противникам — что США на самом деле будут наказывать своих собственных воинов и гражданское руководство за успешное проведение законных военных операций».

Также глава Пентагона сказал, что «поддерживает каждую» из военных операций, которые он провел по приказу президента США Дональда Трампа — и «завтра сделал бы это снова», сообщает телеканал CNN.

Кроме того, Хегсет отверг обвинения в том, что он нарушил Конституцию США, выполняя приказы президента по поводу ведения войны против Ирана. Министр утверждал, что данные военные операции были «законными и эффективными», а попытки своего импичмента назвал «фарсом».

«Я поддерживаю каждую из этих операций, я гордился тем, что их проводил, и завтра сделал бы это снова», — заявил он.

На вопрос журналистов, согласен ли он с недавним заявлением вице-президента США Джей Ди Вэнса, что одной из главных причин поражения республиканцев на промежуточных выборах 3 ноября стала война с Ираном, Хегсет ответил, что «очень уважает» Вэнса и «ни в коем случае не собирается никого обвинять».

«К счастью, политика — не совсем моя сфера. Я руковожу Пентагоном и слежу за тем, чтобы мы были готовы и подготовлены. Так что многие люди будут анализировать этот конфликт и давать ему свою оценку», — сказал глава Пентагона.

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Затем Хегсет сравнил ситуацию со своим импичментом с попытками отстранить президента Дональда Трампа от должности во время его первого срока.

«Мы уже видели это представление раньше. Они инициировали импичмент президенту Трампу из-за идеального телефонного разговора. Они инициировали его снова в его последнюю неделю на посту Оба раза они потерпели неудачу. Оба раза он возвращался сильнее, и американский народ вновь отправил его в Белый дом», — подытожил глава Пентагона.

4 ноября телеканал CBS News со ссылкой на несколько информированных источников сообщил, что президент США Дональд Трамп после поражения республиканцев на промежуточных выборах 3 ноября начал обсуждать с советниками возможную замену министра обороны Пита Хегсета. В то же время публично Трамп заявил, что доволен работой Хегсета и не планирует его увольнять.

5 ноября CNN со ссылкой на источники в Республиканской партии сообщил, что Палата представителей может в ближайшее время проголосовать за импичмент министру обороны Питу Хегсету, которого обвиняют в негативных последствиях войны в Иране.

Сам Хегсет 5 ноября опубликовал в X видео, в котором заявил, что «импичмент не сработает».

9 ноября конгрессмен-республиканец от штата Кентукки Томас Масси инициировал голосование по вопросу об импичменте Пита Хегсета.

В частности, он обвиняет Хегсета в нарушении Конституции США.

«Участвуя в боевых действиях в Иране более 90 дней без разрешения Конгресса, министр Хегсет нарушает закон и должен быть привлечен к ответственности», — заявил Масси.

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В тот же день глава Пентагона заявил, что утром 10 ноября проведет пресс-конференцию в ведомстве (первую с 5 мая). Он также подчеркнул, что его не беспокоит инициатива конгрессмена-республиканца Томас Масси, планирующего повторно внести резолюцию об его импичменте.