Первый батальон танков Leopard 2 будет в Украине до апреля-мая — Писториус

8 февраля, 21:18
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Танки Leopard 2 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Танки Leopard 2 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что первый батальон танков Leopard 2 будет доставлен в Украину до апреля-мая.

Про це повідомляє The Telegraph.

«Ми могли б надати щонайменше один батальйон протягом перших чотирьох місяців цього року, можливо трьох. І нам потрібно якнайшвидше приступити до цього», — заявив міністр.

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25 січня Німеччина схвалила передачу Україні 14 танків Leopard 2 і реекспорт із країн-партнерів.

Пісторіус говорив, що перші танки можуть відправити в Україну до кінця березня.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна отримає 120−140 сучасних західних танків у першій хвилі. За його словами, танкова коаліція вже налічує 12 країн-учасниць.

Раніше президент Володимир Зеленський говорив, що для наступу Україні потрібно 300−500 танків.

https://www.youtube.com/watch?v=XW1-KZXiXDo
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Германия Вооружение Военная помощь Поставки оружия Война в Украине Война России против Украины танки Leopard Борис Писториус

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