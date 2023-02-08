Первый батальон танков Leopard 2 будет в Украине до апреля-мая — Писториус 8 февраля, 21:18 Танки Leopard 2 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что первый батальон танков Leopard 2 будет доставлен в Украину до апреля-мая.

Про це повідомляє The Telegraph.

«Ми могли б надати щонайменше один батальйон протягом перших чотирьох місяців цього року, можливо трьох. І нам потрібно якнайшвидше приступити до цього», — заявив міністр.

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25 січня Німеччина схвалила передачу Україні 14 танків Leopard 2 і реекспорт із країн-партнерів.

Пісторіус говорив, що перші танки можуть відправити в Україну до кінця березня.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна отримає 120−140 сучасних західних танків у першій хвилі. За його словами, танкова коаліція вже налічує 12 країн-учасниць.

Раніше президент Володимир Зеленський говорив, що для наступу Україні потрібно 300−500 танків.