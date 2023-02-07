Мир без Путина был бы лучше — Писториус
7 февраля Борис Писториус посетил Киев (Фото:Press Service of the Defence Ministry of Ukraine/Handout via REUTERS)
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что считает, что мир был бы лучше без кремлевского диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает Bild.
«Без колебаний и без компромиссов, мир без Путина был бы лучше», — заявил министр.
Он также отметил, что поддержка Украины должна продолжаться, не смотря на ядерный шантаж российского диктатора.
«Меня это не очень пугает. Одно – то, что происходит внутри, а другое – то, что происходит в пропаганде. В конце концов никто из нас не знает, что делает Путин, но это не должно мешать нам оказывать разумную поддержку совместно с нашими союзниками», — заявил Писториус.
Ранее глава Минобороны Алексей Резников анонсировал много положительных для Украины новостей после встречи с немецким коллегой Борисом Писториусом во вторник, 7 февраля.
7 февраля правительство Германии выдало немецким военным компаниям лицензию на поставку Украине 178 танков Leopard 1A5.
Писториус сообщал, что Украина получит более 100 танков Leopard 1A5 из нескольких стран Европы.