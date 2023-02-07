Мир без Путина был бы лучше — Писториус 7 февраля, 22:50 7 февраля Борис Писториус посетил Киев (Фото:Press Service of the Defence Ministry of Ukraine/Handout via REUTERS)

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что считает, что мир был бы лучше без кремлевского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает Bild.

«Без колебаний и без компромиссов, мир без Путина был бы лучше», — заявил министр.

Он также отметил, что поддержка Украины должна продолжаться, не смотря на ядерный шантаж российского диктатора.

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«Меня это не очень пугает. Одно – то, что происходит внутри, а другое – то, что происходит в пропаганде. В конце концов никто из нас не знает, что делает Путин, но это не должно мешать нам оказывать разумную поддержку совместно с нашими союзниками», — заявил Писториус.

Ранее глава Минобороны Алексей Резников анонсировал много положительных для Украины новостей после встречи с немецким коллегой Борисом Писториусом во вторник, 7 февраля.

7 февраля правительство Германии выдало немецким военным компаниям лицензию на поставку Украине 178 танков Leopard 1A5.

Писториус сообщал, что Украина получит более 100 танков Leopard 1A5 из нескольких стран Европы.