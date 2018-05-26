26 мая 2018, суббота

Письмо Меркель с призывом спасти жизнь Сенцова подписали 360 активистов, среди которых есть нобелевские лауреаты

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"Олег Сенцов не должно жертвой политической несправедливости в России" - активисты

Более 360 активистов и известных личностей подписались под письмом на имя канцлера Германии Ангелы Меркель и министра иностранных дел Хейко Мааса с призывом спасти жизнь Олега Сенцова и облегчить освобождение украинских политзаключенных. Об этом сообщает Укринформ.

Среди подписантов письма есть лауреаты Нобелевской премии Светлана Алексиевич и Герта Мюллер.

В письме говорится, что процесс переговоров об обмене заключенными между Украиной и РФ идет очень медленно, нет публичной информации о достигнутых компромиссах, а около 64 украинских политических заключенных по-прежнему находятся в российских тюрьмах.

"Граждане Украины страдают от необоснованных условий содержания под стражей и подвергаются давлению и пыткам. Они теряют физическое и психическое здоровье и навсегда отделены от своих семей", – отмечают активисты, а также добавляют об ухудшении состояния здоровья Сенцова в связи с голоданием.

Напомним, Олег Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки 14 мая. Единственным условием прекращения голодовки он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

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Олег Сенцов был задержан в Крыму 11 мая 2014 правоохранительными органами РФ. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима.

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Он находится в колонии в городе Лабытнанги и продолжает заниматься творчеством.

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