Среди целей — посольство Украины. В Испании задержали подозреваемого в рассылке писем со взрывчаткой 25 января, 12:43 Сейчас полиция проводит обыски у задержанного (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

В Испании полиция арестовала мужчину, подозреваемого в причастности к недавней рассылке писем со взрывчаткой в несколько испанских госучреждений, оборонную компанию и украинских дипломатам.



Об этом сообщает AFP со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

74-летний гражданин Испании был арестован в Миранда-де-Эбро на севере страны. Сейчас полиция проводит обыски в доме этого человека.

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В конце ноября — начале декабря в Испании зафиксировали инциденты с рассылкой писем со взрывчаткой. Сначала стало известно о взрыве конверта в посольстве Украины в Мадриде.

Конверт со взрывчаткой получила и компания Instalaza на северо-востоке Испании, производящая оружие, в частности, для Украины. Также правоохранители обнаружили посылку со взрывчаткой на авиабазе в Торрехон-де-Ардосе.

Позже стало известно, что еще до взрыва в украинском посольстве Служба безопасности премьер-министра Испании Педро Санчеса обнаружила бомбу в письме на его имя. Кроме того, взрывное устройство было отправлено и в Министерство обороны страны. Сообщалось и о письме со взрывчаткой в посольстве США в Мадриде.

Через несколько дней испанская полиция изъяла на почте три конверта, в которых, полагают, были глаза животных. Письма были адресованы украинским дипломатическим ведомствам.

По данным издания The New York Times, к рассылке писем причастна российская военная разведка, использовавшая ультраправые группировки.