Бомбовые атаки в Испании. За отправкой писем со взрывчатками стоят российская разведка и ультраправые — NYT 22 января, 23:07 Полиция Испании у посольства Украины (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

К рассылке писем с бомбами официальным лицам в Испании причастна российская военная разведка, использовавшая ультраправые группировки, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Как пишет издание, правоохранители Испании и других стран проводили расследование инцидентов и в последние недели сосредоточились на Русском имперском движении — радикальной группировке, которая имеет членов по всей Европе, учебные центры военного типа в Санкт-Петербурге, и, вероятно, связи со спецслужбами РФ. Члены группировки находились в Испании и полиция отследила ее связи с ультраправыми организациями страны.

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Собеседники NYT говорят, что почтовыми атаками могли руководить офицеры Главного управления разведки России, которые хотели застать европейских чиновников врасплох. Целью акции был сигнал о том, что Россия и ее ставленники могут нанести террористические удары по всей Европе, включая столицы стран-членов НАТО. Испанские следователи уже идентифицировали лиц, причастных к нападениям.

Издание отмечает, что пока нет признаков того, что Россия готова увеличить масштаб подобных атак в Европе, однако это может измениться, если Россия и дальше будет терпеть большие неудачи в Украине.

Русское имперское движение позиционируют как монархистскую, ультранационалистскую и антисемитскую группировку. В апреле 2020 года Госдеп США признал группу и ее руководство глобальными террористами.

Журналисты пишут, что группировка лишь частично поддерживает российские власти. В частности, ее члены заявляли о некомпетентности российского руководства в войне против Украины и обвиняли российского диктатора Владимира Путина в коррупции. Но источники издания указывают, что поскольку группа разделяет цели Москвы по подрыву западных правительств и распространению хаоса в Европе, российская разведка смогла повлиять на операции движения.

Где в Испании обнаруживали взрывчатку:

В конце ноября — начале декабря в Испании произошла серия бомбовых атак. Сначала стало известно о взрыве конверта в посольстве Украины в Мадриде.

Конверт со взрывчаткой получила и компания Instalaza на северо-востоке Испании, производящая оружие, в частности, для Украины. Также Служба безопасности Испании обнаружила посылку со взрывчаткой на авиабазе в Торрехон-де-Ардосе.

Позже стало известно, что еще до взрыва в украинском посольстве была обнаружена бомба в письме на имя премьер-министра Испании Педро Санчеса. Кроме того, взрывное устройство было отправлено и в Министерство обороны страны. Сообщалось и о письме со взрывчаткой в посольстве США в Мадриде.

Через несколько дней испанская полиция изъяла на почте три конверта, в которых, полагают, были глаза животных. Письма были адресованы украинским дипломатическим ведомствам.