В США писательницу, опубликовавшую эссе Как убить своего мужа, приговорили к пожизненному за убийство мужа

14 июня, 22:08
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Нэнси Крэмптон Брофи (Фото:BBC via Multnomah County Sheriff’s office)

Нэнси Крэмптон Брофи (Фото:BBC via Multnomah County Sheriff’s office)

Американскую писательницу, автора любовных романов и выложенного в интернете эссе Как убить своего мужа, приговорили к пожизненному заключению за убийство мужа. Об этом сообщает Associated Press.

Суд в штате Орегон вынес приговор 71-летней Нэнси Крэмптон Брофи 25 мая после почти двух месяцев разбирательства. Решение предусматривает возможность условно-досрочного освобождения после 25 лет заключения.

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Прокуратура пришла к выводу, что на фоне финансовых проблем в 2018 году женщина застрелила своего 63-летнего супруга Дэна Брофи в Кулинарном институте Орегона, где тот работал шеф-поваром, ради страховки. Дело получило резонанс из-за онлайн-эссе, написанного Крэмптон Брофи за несколько лет до преступления. Эссе не было среди доказательств в суде.

Как пишет BBC, полиция не нашла орудие убийства, но было установлено, что писательница купила пистолет той же марки и модели, а во время преступления камеры видеонаблюдения зафиксировали ее на въезде в институт. Крэмптон Брофи не признала вину и заявила, что купила пистолет для работы над книгой. В то же время она не стала отрицать, что была в институте в момент преступления.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   США Убийство Суд

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