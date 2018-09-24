Пираты похитили в Нигерии 12 членов экипажа судна, среди которых один украинец

22 сентября пираты похитили у побережья Нигерии 12 членов экипажа швейцарского судна MV Glarus, среди которых моряки из Украины, Филиппин, Словении, Румынии, Хорватии и Боснии.
Об этом передает Радио Свобода.
Судно направлялось из города Лагос в порт Харкорт.
Министерство иностранных дел в данный момент не прокомментировало информацию о похищении украинца.
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