24 сентября 2018, понедельник

Пираты похитили в Нигерии 12 членов экипажа судна, среди которых один украинец

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Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

22 сентября пираты похитили у побережья Нигерии 12 членов экипажа швейцарского судна MV Glarus, среди которых моряки из Украины, Филиппин, Словении, Румынии, Хорватии и Боснии.

Об этом передает Радио Свобода.

Судно направлялось из города Лагос в порт Харкорт.

Министерство иностранных дел в данный момент не прокомментировало информацию о похищении украинца.

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