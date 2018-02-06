Пираты отпустили танкер с 22 индийскими моряками, захваченный у берегов Африки

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Пираты отпустили экипаж и не тронули товар

Пираты отпустили экипаж и не тронули товар

Пираты отпустили танкер с топливом Marine Express, на борту которого находилось 22 индийских моряка.

Об этом сообщили в компании Anglo-Eastern, которая занималась техническим обслуживанием танкера, пишет Reuters.

Отмечается, что все члены экипажа находятся в безопасности. Судно отпустили вместе с 13,5 тоннами топлива.

Ранее сообщалось, что в последний раз танкер выходил на связь вечером 31 января по индийскому времени в районе Гвинейского залива, тогда судно встало на якорь у берегов Бенина. Танкер был зарегистрирован в Панаме.

В Гвинейском заливе участились случаи захвата суден пиратами с целью кражи груза и выкупа.

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