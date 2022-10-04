Создал базу для переворота. Отмена мобилизации позволит окружению Путина еще долго удержаться при власти — российский политолог

4 октября, 15:34
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Родственники российских мобилизированных резервистов прощаются с ними в Гатчине в Ленинградской области РФ (Фото:REUTERS/Igor Russak)

Родственники российских мобилизированных резервистов прощаются с ними в Гатчине в Ленинградской области РФ (Фото:REUTERS/Igor Russak)

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью Радио НВ объяснил, почему объявив мобилизацию, российский диктатор Владимир Путин создал базу для дворцового переворота.

«Колоссальная ошибка Путина, в отношении всего собственного окружения — он подарил [своему окружению] великолепную возможность от него избавиться, завоевав популярность у всего народа и удержаться у власти. После того как они его отправят по болезни, первым их декретом станет отмена мобилизации — и их рейтинг на следующий день будет 95%», — сказал Пионтковский Радио НВ.

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По его словам, отмену мобилизации поддержат 25 миллионов военнообязанных и 50 миллионов членов их семей.

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«Это вопрос жизни и смерти для всей страны. И эти люди [которые отменят мобилизацию] смогут удержаться у власти еще продолжительное время и сохранить свою громадную собственность. Он сам создал базу для дворцового переворота против себя самого», — констатировал политолог.

Как заявил Радио НВ российский журналист Михаил Фишман, много людей в окружении диктатора Владимира Путина считают, что «специальная военная операция» — кошмар и ужас, а они не рассчитывали участвовать в Третьей мировой войне, еще и ядерной. При этом, по его словам, еще рано говорить о том, кто может сместить Путина.

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21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию».

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на фронт планируют отправить еще 300 тысяч резервистов.

По данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину миллиона россиян.

После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне.

4 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в российскую армию мобилизировали уже 200 тысяч человек.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Россия Владимир Путин Украина-Россия Мобилизация Государственный переворот Андрей Пионтковский Война в Украине Дворцовый переворот Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины

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