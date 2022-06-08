Улетел в Израиль. Главный раввин Москвы покинул РФ после требования властей поддержать войну России против Украины

8 июня, 11:20
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Пинхас Гольдшмидт (Фото:World Economic Forum/www.flickr.com)

Пинхас Гольдшмидт (Фото:World Economic Forum/www.flickr.com)

Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт покинул территорию страны-агрессора России после требования властей публично поддержать войну против Украины, сообщила в Twitter журналистка и невестка раввина Авиталь Чижик-Гольдшмидт.

По ее словам, сначала Гольдшмидт вместе с супругой Дарой отправились в Венгрию, чтобы собрать средства на помощь беженцам. Затем они улетели в Израиль, потому что отца раввина госпитализировали в Иерусалиме.

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Сообщается, что Гольдшмидт уехал из России в начале мая.

https://twitter.com/avitalrachel/status/1534232104824975360?s=20&t=gN3vV0ctG6_UwF-f7y3U1g

Чижик-Гольдшмидт заявила, что после отказа публично поддержать войну родители ее мужа «находятся в изгнании из сообщества, в котором они любили, строили и воспитывали своих детей более 33 лет».

https://www.youtube.com/watch?v=pr2cn0QO-mk&t=7s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Израиль Россия Война России против Украины

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