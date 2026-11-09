«Я думал, что умру». Пианиста круизного лайнера спасли после девяти часов пребывания в Тихом океане

Пианиста с круизного лайнера Ovation of the Seas спасли у побережья Калифорнии после того, как он провел около девяти часов в Тихом океане. Оказавшегося за бортом мужчину случайно заметили двое рыбаков в 32 км от берега.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на американские СМИ.

Двое рыбаков обнаружили мужчину вблизи острова Каталина в пятницу. Грант Гарретт и Шон Нортон заметили его в воде и остановили лодку, чтобы оказать помощь.

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«Я сначала подумал: это человек. Останови лодку, закинем все наши снасти», — рассказал Гарретт.

Мужчина, личность которого пока не раскрывается, представился пианистом 14-палубного круизного лайнера Ovation of the Seas, принадлежащего компании Royal Caribbean.

«Единственное, что он мне сказал: «Спасибо. Я думал, что умру», — рассказал Нортон.

Береговая охрана США сообщила, что мужчина был доставлен в больницу в стабильном состоянии. В настоящее время обстоятельства инцидента расследуются.

По оценкам спасателей Ньюпорт-Бич, мужчина мог упасть за борт около 02:30. Его нашли примерно через девять часов, в 24−32 км от берега.

Нортон предположил, что выжить мужчине помогла необычно высокая температура воды. По его словам, она составляла около 24 °C.

«В этом году наблюдается чрезвычайно сильное явление Эль-Ниньо. Этот мужчина, по всей видимости, провёл в воде около десяти часов, но температура воды составляла 76 градусов по Фаренгейту (примерно 24 °C)», — сказал рыбак.

По его словам, в другой год мужчина вряд ли пережил бы такое испытание.

Учёные, наблюдающие за Тихим океаном, сообщают, что нынешнее явление Эль-Ниньо стало самым сильным за всю историю наблюдений. Температура океана примерно на 3,05 °C превышает средние показатели.

В Royal Caribbean Group заявили, что оказывают своему сотруднику необходимую поддержку и помощь. Других подробностей компания не разглашает, ссылаясь на конфиденциальность сотрудника.