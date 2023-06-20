Новым премьер-министром Финляндии станет Петтери Орпо. Его кандидатуру поддержал парламент
Петтери Орпо (Фото:Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto via REUTERS)
Парламент Финляндии во вторник поддержал кандидатуру лидера Национальной коалиционной партии (NCP) Петтери Орпо на должность премьер-министра страны во вторник, 20 июня. Санна Марин официально сложит полномочия.
Об этом сообщает Yle.
За Орпо проголосовали 107 депутатов, против — 81. Ожидается, что позже сегодня его в должности премьера и кабинет министров окончательно утвердит президент Финляндии Саули Ниинистё.
В частности, министерство обороны возглавит Антти Хаккянен, а главой МИД станет Элина Валтонен.
«Я воспринимаю это очень серьезно и сделаю все для безопасности и благополучия Финляндии. Со скромностью, но решимостью я готов взять на себя ответственную задачу премьер-министра», — заявил Орпо.
В предвыборной кампании он обещал сократить дефицит государственного бюджета за счет сокращения расходов, снижение налогов и стимулирование появления новых рабочих мест в частном секторе.
Консервативное правое правительство нового премьера хочет изменить иммиграционную политику, уменьшить квоты на беженцев, усложнить процесс получения гражданства Финляндии
Петтери Орпо заменит на посту Санну Марин, которая возглавила правительство Финляндии в 2019 году, став самым молодым премьером в мире. 2 апреля 2023-го в стране состоялись парламентские выборы. Партия во главе с Орпо набрала 20,8% голосов, второе место заняла политсила Настоящие финны с результатом 20,1%. Санна Марин и ее Социал-демократическая партия получили 19,9%.