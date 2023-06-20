Новым премьер-министром Финляндии станет Петтери Орпо. Его кандидатуру поддержал парламент 20 июня, 13:57 Петтери Орпо (Фото:Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto via REUTERS)

Парламент Финляндии во вторник поддержал кандидатуру лидера Национальной коалиционной партии (NCP) Петтери Орпо на должность премьер-министра страны во вторник, 20 июня. Санна Марин официально сложит полномочия.



Об этом сообщает Yle.

За Орпо проголосовали 107 депутатов, против — 81. Ожидается, что позже сегодня его в должности премьера и кабинет министров окончательно утвердит президент Финляндии Саули Ниинистё.

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В частности, министерство обороны возглавит Антти Хаккянен, а главой МИД станет Элина Валтонен.

«Я воспринимаю это очень серьезно и сделаю все для безопасности и благополучия Финляндии. Со скромностью, но решимостью я готов взять на себя ответственную задачу премьер-министра», — заявил Орпо.

Фото: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto via REUTERS

В предвыборной кампании он обещал сократить дефицит государственного бюджета за счет сокращения расходов, снижение налогов и стимулирование появления новых рабочих мест в частном секторе.

Консервативное правое правительство нового премьера хочет изменить иммиграционную политику, уменьшить квоты на беженцев, усложнить процесс получения гражданства Финляндии и т. д.

Петтери Орпо заменит на посту Санну Марин, которая возглавила правительство Финляндии в 2019 году, став самым молодым премьером в мире. 2 апреля 2023-го в стране состоялись парламентские выборы. Партия во главе с Орпо набрала 20,8% голосов, второе место заняла политсила Настоящие финны с результатом 20,1%. Санна Марин и ее Социал-демократическая партия получили 19,9%.

