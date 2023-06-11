Президент Чехии встретился с украинской девочкой, которую обижали чешские одноклассники 11 июня, 15:55 Президент Чехии Петр Павел во время встречи с украинской школьницей (Фото:Petr Pavel / Twitter)

Президент Чехии Петр Павел встретился с украинской школьницей, которую оскорбляли одноклассники.

Об этом он сообщил в Twitter.

«Я осуждаю издевательство, унижение и насилие в школах в целом. А в случае с ребенком, которому из-за войны пришлось покинуть свою страну и друзей и которому мы предложили безопасное убежище, это особенно позорно. Я ценю реакцию школы и родителей и тот факт, что были принесены извинения. Но шрамы на душе останутся», — написал после встречи Павел.

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О травле девочки стало известно несколько дней назад. В сети появилось видео, на котором видно, как девочку оскорбляют сверстники, плюют ей в лицо, критикуют Украину и восхваляют Россию.

Украинское посольство в Чехии осудило такие действия в отношении девочки. «Это неприемлемое нарушение, вызывающее глубокое возмущение и беспокойство. Никто не должен подвергаться насилию или дискриминации, особенно по национальному признаку», — говорилось в сообщении.

Как сообщает Укринформ, на этот инцидент также отреагировали чешские чиновники. Министр внутренних дел Вит Ракушан назвал «плевок в лицо ребенку плевком в лицо всей нашей цивилизации».

«Дети просто перенимают наши модели поведения. И наглядно показывают, насколько жестокими и глупыми иногда бывают эти модели», — отметил Ракушан.

Министр образования Микулаш Бек заявил, что «запугивание в любой форме абсолютно неприемлемо». По его словам, правительство уже связалось с директором школы, а ученики, обижавшие девочку, попросили прощения.