Президент Чехии встретился с украинской девочкой, которую обижали чешские одноклассники
Президент Чехии Петр Павел во время встречи с украинской школьницей (Фото:Petr Pavel / Twitter)
Президент Чехии Петр Павел встретился с украинской школьницей, которую оскорбляли одноклассники.
Об этом он сообщил в Twitter.
«Я осуждаю издевательство, унижение и насилие в школах в целом. А в случае с ребенком, которому из-за войны пришлось покинуть свою страну и друзей и которому мы предложили безопасное убежище, это особенно позорно. Я ценю реакцию школы и родителей и тот факт, что были принесены извинения. Но шрамы на душе останутся», — написал после встречи Павел.
О травле девочки стало известно несколько дней назад. В сети появилось видео, на котором видно, как девочку оскорбляют сверстники, плюют ей в лицо, критикуют Украину и восхваляют Россию.
Украинское посольство в Чехии осудило такие действия в отношении девочки. «Это неприемлемое нарушение, вызывающее глубокое возмущение и беспокойство. Никто не должен подвергаться насилию или дискриминации, особенно по национальному признаку», — говорилось в сообщении.
Как сообщает Укринформ, на этот инцидент также отреагировали чешские чиновники. Министр внутренних дел Вит Ракушан назвал «плевок в лицо ребенку плевком в лицо всей нашей цивилизации».
«Дети просто перенимают наши модели поведения. И наглядно показывают, насколько жестокими и глупыми иногда бывают эти модели», — отметил Ракушан.
Министр образования Микулаш Бек заявил, что «запугивание в любой форме абсолютно неприемлемо». По его словам, правительство уже связалось с директором школы, а ученики, обижавшие девочку, попросили прощения.