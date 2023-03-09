Петр Павел принял присягу и официально стал президентом Чехии 9 марта, 16:35 Петр Павел (Фото:REUTERS/Eva Korinkova)

Генерал НАТО в отставке Петр Павел принял присягу и официально стал президентом Чехии в четверг, 9 марта.

Об этом сообщает Aktualne.cz.

Инаугурация прошла в Пражском граде, за ней наблюдали 800 человек. Перед этим Павел и его предшественник Милош Земан были вместе с супругами на обеде.

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Фото: REUTERS/Eva Korinkova

Во время речи он, в частности, предостерег от популизма и выразил надежду, что хотя "Чехия и небольшая, но ее услышат в мире" — и в НАТО, и в ООН. Павел подчеркнул, что его страна может быть «сплоченным игроком» во внешней политике. Он призвал к дальнейшей поддержке Украины, добавив, что «единственный центральноевропейский голос будет важен, чтобы помочь победить».

Фото: REUTERS/Eva Korinkova

Также Павел вернул Пражскому граду президентский штандарт, который в 2015-м активисты сняли и заменили на красные трусы, протестуя против политики Земана.

Фото: REUTERS/Eva Korinkova

Бывший генерал НАТО Петр Павел победил на президентских выборах в Чехии 28 января, набрав 58% голосов и опередив оппонента, экс-премьера и олигарха Андрея Бабиша. Он выступает за сохранение крепкого членства страны в ЕС и НАТО и решительно поддерживает дальнейшую военную помощь Киеву. Павел планирует посетить Украину уже в апреле .

