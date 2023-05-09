Президент Чехии сравнил войну в Украине со Второй мировой 9 мая, 03:32 Петр Павел (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Президент Чехии Петр Павел заявил, что российское военное вторжение в Украину по масштабам и разрушениям напоминает Вторую мировую войну.

Об этом сообщает Ceske noviny.

"Страна, название которой носили основные силы, участвовавшие в освобождении Чехословакии, то есть Первый, Второй и Четвертый украинские корпуса, сегодня сама является объектом агрессии со стороны одного из тогдашних государств-победительниц – России", - заявил Павел.

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Он также косвенно сравнил диктатора Владимира Путина с Адольфом Гитлером, отметив, что кремлевский режим использовал схожую риторику относительно "якобы несоблюдения прав национального меньшинства и призывов к отделению территории" для начала вторжения.

"Самое страшное в истории - это не учиться и повторять те же ошибки. Я очень горжусь тем, что Чехия с первых дней очень активно поддерживает Украину в войне и хочет сохранить свою честь", - заявил Павел.

