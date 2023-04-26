«Пекину нельзя доверять». Президент Чехии заявил, что Китаю выгодно затягивание войны 26 апреля, 00:11 Петр Павел (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Китаю нельзя доверять роль посредника в мирных инициативах из-за заинтересованности Пекина в затягивании войны.

Об этом сообщает Politico.

"Я считаю, что в интересах Китая сохранить статус-кво, потому что это может подтолкнуть Россию к ряду уступок", - заявил Павел.

Он подчеркнул, что Китай получает от кремлевского диктатора Владимира Путина дешевую нефть, газ и другие ресурсы в обмен на обещания по «партнерству».

Видео дня

"Для Китая также хорошо, что Запад, вероятно, становится немного слабее, поддерживая Украину", - заявил президент Чехии.

Петр Павел также считает, что власти Китая ежедневно «учатся» на войне, делая выводы о реакции западных стран.

«Китай каждый день извлекает уроки из конфликта. Они внимательно следят за тем, что делает Россия и как реагирует Запад», — заявил Павел.

Ранее в интервью французскому каналу LCI посол Китая во Франции Лу Шайе заявил, что страны бывшего СССР якобы «не имеют действующего статуса в международном праве», а комментируя свою позицию по поводу оккупированного Крыма, ответил, что это «зависит от того, как смотреть на вопросы», а остров «сначала был российским».

«По международному праву даже страны бывшего СССР не имеют действующего статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, утверждающего их статус как независимых стран», — заявил посол.



После резонансных заявлений лидеры стран Балтии и Украины раскритиковали представителя Китая и требуют объяснений. Франция заявила о «полной солидарности» с суверенными странами бывшего СССР республик, а в Европарламенте призвали МИД страны выдворить китайского посла.