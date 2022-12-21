Песков заявил, что Путин посетил «зону СВО», но диктатор доехал только в Ростов 21 декабря, 03:56 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

На фоне поездки президента Украины Владимира Зеленского в Бахмут, кремлевская пропаганда сообщила, что диктатор Владимир Путин «посетил зону СВО».

В частности, депутат российского парламента Андрей Гурулев сообщил, что диктатор был "в зоне специальной военной операции".

Позже эти слова повторил также пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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"Если он подразумевает штаб, где он был в пятницу, то да", - заявил Песков.

В то же время, расследователи российского издания Агентство изучили видео с Путиным и пришли к выводу, что диктатор посещал штаб войск Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

"Большой круглый стол из штаба ПВО и интерьера комнаты, в которой он расположен, совпадают с тем, что видно во время посещения Путиным штаба родов войск. Тот же штаб в ноябре посещал и министр обороны Сергей Шойгу. Тогда также утверждалось, что министр находится в "зоне проведения спецоперации", – сообщило издание.

Во вторник, 20 декабря, президент Украины Владимир Зеленский с необъявленным визитом посетил Бахмут Донецкой области — самую горячую точку фронта, где встретился с защитниками города.

