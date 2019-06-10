Песков заявил, что протесты против ареста журналиста Голунова не доказывают недоверие к системе Сегодня, 13:57 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Maxim Shemetov Песков признал, что к аресту Голунова есть «много вопросов» REUTERS/Maxim Shemetov

Спикер главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что недовольство общественности из-за ареста расследовавшего коррупцию журналиста Медузы Ивана Голунова якобы никак не свидетельствует о недоверии к системе.

Об этом он сказал в комментарии пропагандистскому ресурсу ТАСС.

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«Я не сторонник того, чтобы обобщать. Это конкретное дело породило некоторые вопросы, большое количество вопросов. Мы это видим и тщательно фиксируем. Но, отталкиваясь от этого дела, делать обобщающие выводы о недоверии к целой системе, я считаю, было бы неправильно», — утверждает пресс-секретарь Путина.

Напомним, что 7 июня российские силовики задержали в Москве журналиста-расследователя зарегистрированного в Латвии русскоязычного интернет-издания Медуза Ивана Голунова.

Ему предъявили обвинение в «покушении на сбыт наркотиков в крупном размере». Данная статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Голунов известен своими журналистскими расследованиями.

Его коллеги подозревают, что задержание сотрудника Медузы связано с готовившимся материалом о коррупции в московской мэрии.