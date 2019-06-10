Песков заявил, что протесты против ареста журналиста Голунова не доказывают недоверие к системе
Спикер главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что недовольство общественности из-за ареста расследовавшего коррупцию журналиста Медузы Ивана Голунова якобы никак не свидетельствует о недоверии к системе.
Об этом он сказал в комментарии пропагандистскому ресурсу ТАСС.
«Я не сторонник того, чтобы обобщать. Это конкретное дело породило некоторые вопросы, большое количество вопросов. Мы это видим и тщательно фиксируем. Но, отталкиваясь от этого дела, делать обобщающие выводы о недоверии к целой системе, я считаю, было бы неправильно», — утверждает пресс-секретарь Путина.
Напомним, что 7 июня российские силовики задержали в Москве журналиста-расследователя зарегистрированного в Латвии русскоязычного интернет-издания Медуза Ивана Голунова.
Ему предъявили обвинение в «покушении на сбыт наркотиков в крупном размере». Данная статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
Голунов известен своими журналистскими расследованиями.
Его коллеги подозревают, что задержание сотрудника Медузы связано с готовившимся материалом о коррупции в московской мэрии.