Россия сейчас живет «в условиях идеального шторма», а диктатора Путина «поддерживает вся страна» — Песков 17 мая, 12:56 Цей матеріал також доступний українською Спикер диктатора Путина Дмитрий Песков (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что страна-агрессор Россия сейчас живет в условиях «идеального шторма и момента истины».

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Об этом сообщает Интерфакс.

«Фактически, мы с вами сейчас живем в условиях идеального шторма и момента истины, того самого шторма и того самого момента, которые должны обеспечить и защитить наши интересы, сделать так, чтобы вам жилось лучше, комфортнее, стабильнее и защищеннее», — сказал он.

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По словам спикера, диктатор Путин «знает, куда ведет» страну.

«Наш президент знает, куда он ведет нашу страну, мы все видим, какой политический консенсус и уровень поддержки у нашего президента — его поддерживает вся страна», — заявил он.

Песков убежден, что диктатора Путина «поддерживает молодежь, поддерживают все поколения».

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