Песков затруднился объяснить, почему украинского омбудсмена не пускают к политзаключенным

Кремль не признает, что были сорваны договоренности. На фото - встреча Денисовой и Москальковой 18 июня

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что недопуск украинского омбудсмена в колонию к Олегу Сенцову и Николаю Карпюку не означает срыв договоренностей, достигнутых между Владимиром Путиным и Петром Порошенко.

О конкретных шагах по освобождению политических заключенных Песков не указал, передает Крым.Реалии.

По его словам, ему неизвестно, почему украинского омбудсмена не допускают к украинским гражданам, ввиду наличия договоренностей президентов.

Напомним, 9 июня президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с главой РФ Владимиром Путиным для освобождения украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых в российских тюрьмах.

14 июня уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова отправилась в Россию, чтобы посетить пленников. Однако по состоянию на этот момент ей отказали во встрече с Олегом Сенцовым (российская сторона в этом случае заявила о нарушении договоренностей), Николаем Карпюком, Романом Сущенко.

Денисова 18 июня в закрытом режиме провела встречу со своей российской коллегой уполномоченной по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин выразил мнение, что пока будет продолжаться Чемпионата мира по футболу, Россия может согласиться на очередной обмен пленными, чтобы создать "положительный имидж страны".

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