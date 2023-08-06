Фантазии кремлевских деятелей. Песков заявил, что Путин наберет на выборах президента РФ 2024 года 90% поддержки 6 августа, 23:10 Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков пофантазировал о том, с каким результатом военный преступник Владимир Путин выиграет выборы президента РФ в 2024 году (Фото:Wikimedia)

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин наберет на грядущих президентских выборах в России 90% поддержки.

Об этом говорится в статье Вечная война Путина, опубликованное изданием The New York Times.

«Наши президентские выборы — это на самом деле не демократия, это дорогая бюрократия. Путин будет переизбран в следующем году, набрав более 90 процентов голосов», — сказал представитель Кремля Песков для американского медиа.

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Однако после выхода статьи в воскресенье, 6 августа, Песков начал оправдываться, что его мнение передали правильно, но о поддержке в 90% он вроде бы не говорил.

«Журналист The New York Times абсолютно некорректно это передает. Был вопрос с его стороны о выборах и о том, кто будет избираться. Ответ был такой: уровень консолидации общества вокруг президента является абсолютно беспрецедентным, и уже сейчас можно с уверенностью сказать, что если Путин будет выдвигаться, он будет переизбран с огромным преимуществом, никаких сомнений нет. Но выборы являются демократией, сам президент об этом говорил в своем послании. Хотя, с другой стороны, они стоят больших денег. Ясно наперед, что Путин будет переизбран с огромным перевесом. Вот о чем шла речь», — сказал пресс-секретарь российского диктатора для PDM news.

Ранее пресс-секретарь российского диктатора заявил, что Россия не претендует на другие территории Украины, кроме четырех областей и Крыма, которые уже незаконно вписала в конституцию страны-агрессора.