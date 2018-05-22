Песков: Россия не получала предложений по обмену Сенцова на Вышинского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вопрос обмена украинского режиссера Олега Сенцова на руководителя ресурса РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

По словам Пескова, инициатив о возможности обмена Вышинского в Кремль не поступало.

"Пока никаких инициатив на этот счет, насколько мне известно, не было, какой-либо информации мы не получали. Но в любом случае подобные вопросы, конечно, не обсуждаются публично. Это вопросы, которые любят тишину", - цитирует Пескова Интерфакс-Украина.

21 мая, пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца заявила, что ведомство рассматривает все возможные варианты для освобождения из российской тюрьмы украинского режиссера и общественного активиста Олега Сенцова

В частности, на вопрос журналистов о том, возможен ли вариант обмена Сенцова на арестованного по подозрению в государственной измене руководителя РИА Новости-Украина Вышинского, Беца ответила, что подобный вариант не исключается.

Напомним, Олег Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки 14 мая. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

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Олег Сенцов был задержан в Крыму 11 мая 2014 года правоохранительными органами РФ. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима.

Он находится в колонии в городе Лабытнанги и продолжает заниматься творчеством.