Отменяет встречи и заседания. Песков рассказал о планах Путина до конца года

26 декабря, 13:03
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Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Russian Presidential Press Office/Kremlin via REUTERS)

Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Russian Presidential Press Office/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин до конца года планирует пообщаться с председателем КНР Си Цзиньпином, но уже отменил ряд запланированных встреч.

Об этом заявил пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков, сообщает Медуза в Telegram.

По его словам, Путин не планирует посещать итоговое заседание кабмина в среду, 28 декабря.

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Также запланированная трехсторонняя встреча с лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном на неформальном саммите СНГ 26−27 декабря в Петербурге пройдет без участия Путина.

Песков заявил, что Путин не планирует поздравлять президента США Джо Байдена с Новым годом.

На фоне войны против Украины российский диктатор Владимир Путин в этом году отменил свое послание Федеральному собранию.

Также Путин впервые за десять лет отменил большую пресс-конференцию.

https://www.youtube.com/watch?v=J8OQFaUs9yU
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Владимир Путин Дмитрий Песков Война России против Украины

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