Отменяет встречи и заседания. Песков рассказал о планах Путина до конца года
Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Russian Presidential Press Office/Kremlin via REUTERS)
Российский диктатор Владимир Путин до конца года планирует пообщаться с председателем КНР Си Цзиньпином, но уже отменил ряд запланированных встреч.
Об этом заявил пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков, сообщает Медуза в Telegram.
По его словам, Путин не планирует посещать итоговое заседание кабмина в среду, 28 декабря.
Также запланированная трехсторонняя встреча с лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном на неформальном саммите СНГ 26−27 декабря в Петербурге пройдет без участия Путина.
Песков заявил, что Путин не планирует поздравлять президента США Джо Байдена с Новым годом.
На фоне войны против Украины российский диктатор Владимир Путин в этом году отменил свое послание Федеральному собранию.
Также Путин впервые за десять лет отменил большую пресс-конференцию.