Отменяет встречи и заседания. Песков рассказал о планах Путина до конца года 26 декабря, 13:03 Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Russian Presidential Press Office/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин до конца года планирует пообщаться с председателем КНР Си Цзиньпином, но уже отменил ряд запланированных встреч.

Об этом заявил пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков, сообщает Медуза в Telegram.

По его словам, Путин не планирует посещать итоговое заседание кабмина в среду, 28 декабря.

Видео дня

Также запланированная трехсторонняя встреча с лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном на неформальном саммите СНГ 26−27 декабря в Петербурге пройдет без участия Путина.

Песков заявил, что Путин не планирует поздравлять президента США Джо Байдена с Новым годом.



На фоне войны против Украины российский диктатор Владимир Путин в этом году отменил свое послание Федеральному собранию.

Также Путин впервые за десять лет отменил большую пресс-конференцию.

