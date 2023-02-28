Кремль отреагировал на закрытие воздушного пространства над Санкт-Петербургом 28 февраля, 12:24 Дмитрий Песков (Фото:Сайт Кремля)

Во вторник, 28 февраля пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя закрытие воздушного пространства над Санкт-Петербургом, заявил, что ему «было бы неправильно» об этом говорить.

«Давайте будем ориентироваться на заявления и разъяснения, которые уже были или последуют от авиационных властей или военных. В ближайшее время ожидаем информацию об открытии воздушного пространства», — сказал он.

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По его словам, Кремлю «было бы неправильно» об этом говорить.

Песков заявил, что Путин получает полную информацию по закрытию воздушного пространства в Санкт-Петербурге.

В российском Санкт-Петербурге ввели план Ковер из-за неизвестного объекта в воздушном пространстве над городом. Местный аэропорт Пулково не принимает самолеты.