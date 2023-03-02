Вранье об «атаке террористов». В Кремле заявили, что Путин отменил запланированный визит в связи с событиями в Брянской области 2 марта, 14:11 Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Pavel Bednyakov/Kremlin via REUTERS)

В четверг, 2 марта пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Путин отменил визит в Ставропольский край на фоне событий в Брянской области.

Об этом сообщает пропагандистское информагенство РИА Новости.

По словам Пескова, диктатор проведет мероприятие онлайн.

Спикер кремлевского режима добавил, что Путин получает «постоянные доклады» по линии силовых ведомств и от губернатора о событиях в Брянской области.

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Песков соврал, что в Брянской области якобы «речь идет об атаке террористов» и сейчас «принимаются меры по их уничтожению».

По его словам, проведение Совбеза сегодня не планируется.

Ранее российские пропагандисты распространили фейк о том, что на территорию Брянской области якобы проникла «украинская ДРГ».

При этом пропагандисты и представители местных властей путаются в своей лжи: сначала сообщалось, что диверсанты взяли заложников, расстреляли школьный автобус и убили девочку. Однако вскоре убитая девочка удивительным образом воскресла.



А версия со школьным автобусом была опровергнута, поскольку школы Брянской области находятся на дистанционном обучении.

Также российская пропаганда не может определиться, в какой деревне были «захваченные заложники». Одни источники сообщают о том, что в заложники якобы взяли жителей села Сушаны, другие жителей села Любечаны. Между селами 15 км.

Также нет фото и видео с места событий.

Генштаб Украины заявил, что ВСУ ведут боевые действия исключительно на территории Украины.

Русский добровольческий корпус заявил, что он уже в Брянской области и призвал граждан РФ к бунту.