Вранье Пескова о «поваре Путина». Кремль прокомментировал роль создателя ЧВК Вагнера Пригожина в войне РФ против Украины 5 октября, 15:50 Спикер диктатора Песков (Фото:Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя статус «повара Путина», создателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, заявил, что он «просто гражданин России».

Об этом сообщает Интерфакс.

«Пригожин — гражданин России. Это главное и самое важное. Он предприниматель. Вы знаете, что он болеет душой за то, что происходит, и вносит большой вклад, посильный», — сказал он.

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Спикер диктатора утверждает, что это же делают «многие предприниматели» в стране-агрессоре РФ.

Статус ЧВК Вагнера Песков отказался комментировать.

«Без комментариев», — сказал он.

26 сентября российский олигарх Евгений Пригожин, близкий к диктатору Владимиру Путину, признал, что создал ЧВК Вагнера в 2014 году для войны против Украины.

Наемники ЧВК Вагнера воюют против Украины с 2014 года, а также принимают участие в боевых действиях против украинской армии с начала полномасштабного вторжения РФ.

Пригожин завербовал около тысячи заключенных для войны России против Украины в составе ЧВК Вагнера/Лига.

По данным украинской военной разведки, Россия перебросила на временно оккупированные территории Украины до 5000 наемников ЧВК Вагнера.



Также были данные о том, РФ перебрасывала наемников ЧВК Вагнера в Сирию, Мали и ЦАР.