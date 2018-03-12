Песков прокомментировал ремарку Путина о "несущем пургу" пресс-секретаре

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ремарку Владимира Путина о "несущем пургу" пресс-секретаре.

По словам Пескова, его работа всегда сопровождается критикой со стороны главы РФ.

"Президент очень требовательный начальник, и это абсолютно нормальный процесс", - цитирует Пескова РБК.

Песков выразил уверенность, что вряд ли в мире есть пресс-секретарь, которого бы не критиковало руководство, "только если пресс-секретарь ничего не делает".

Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что не отвечает за высказывания сотрудников своей администрации и не контролирует их.

"Вон, Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь. Он несет иногда такую пургу. Я смотрю по телевизору и думаю, чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?" - сказал Путин.