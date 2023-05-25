«Мы сразу сказали». Песков прокомментировал информацию NYT о причастности Украины к атакам на Кремль 25 мая, 12:54 Дмитрий Песков (Фото:Wikimedia)

В Кремле «сразу знали» о якобы причастности Украины к атаке на Сенатский дворец, заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина.

«Мы же сразу сказали, что за этим стоит киевский режим. В конце концов, не имеет большой разницы, какое из подразделений киевского режима за этим стоит. За этим стоит киевский режим. Мы это знаем и отдаем себе отчет и, исходя из этого, выстраиваем нашу работу», — заявил Песков.

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Как ранее сообщало New York Times, американские спецслужбы считают, что атаку беспилотников на Кремль в Москве организовали специальные военные или разведывательные подразделения Украины.

3 мая в сети начали распространяться видео нанесения удара по Кремлю беспилотниками. Пресс-служба Владимира Путина прокомментировала это якобы попыткой Украины совершить покушение на российского диктатора.



Представитель президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Киев не располагает информацией об атаке на Кремль.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предположил, что этот инцидент является частью подготовки Россией масштабного теракта.



Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина не атакует территорию РФ, а лишь защищает свои границы.