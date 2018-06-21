Песков подтвердил, что в Москву едет советник Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон намерен приехать в РФ.

"Насколько нам известно, действительно, такая поездка состоится. Это пока все, что мы можем сказать", - сказал журналистам Песков, которого цитирует РИА Новости.

Информация о том, что Болтон приедет в Москву для подготовки будущей встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, ранее появилась в российских СМИ.

В то же время, говоря о возможности такой встречи двух президентов в ближайшем будущем, Песков заявил: "Как вы знаете, никаких официальных заявлений на этот счет ни из Кремля, ни из Белого дома не делалось. Пока нам нечего сказать, если и когда мы будем готовы, мы сделаем соответствующее заявление". Об этом сообщает агентство Интерфакс.

Пресс-секретарь российского президента также прокомментировал материал британской газеты The Times от 21 июня, в котором источники издания передали обеспокоенность официального Лондона потенциальной встрече Трампа и Путина.

"Что касается газеты The Times, то при всем уважении вряд ли она может представлять британский народ", - отметил Песков.

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The Times со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник в британском правительстве и западный дипломатический источник писала, что особенно Лондон встревожен тем фактом, что встреча американского и российского президентов может состояться раньше саммита НАТО (11-12 июля) и визита Трампа в Великобританию.

Британское издание сообщило, что по словам дипломатических источников, они предпочли бы, чтобы встреча двух президентов состоялась после саммита НАТО, поскольку проведение ее перед форумом вызовет нежелательные "тревогу и обеспокоенность" в связи с обострением отношений между США и Евросоюзом.

Они объясняют свою позицию тем, что в ходе саммита североатлантического блока планируется обсудить дальнейшие шаги по "сдерживанию агрессии России", а встреча Путина и Трампа может в какой-то степени повлиять на единство альянса в этом вопросе.

Сейчас обсуждается возможность проведения встречи Трампа и Путина в австрийской столице Вене. Она может пройти в июле, когда Трамп приедет в Европу для участия в саммите НАТО.

Первая личная встреча Трампа и Путина состоялась 7 июля 2017 года на полях саммита G20 в Германии. Тогда лидеры договорились о создании дипломатического канала по Украине, о введении с 9 июля перемирия на юго-западе Сирии, о создании двусторонней рабочей группы по кибербезопасности и о назначении новых послов США в России и России в США.