Песков планирует сделать для Путина видеозапись дебатов кандидатов в президенты Украины Вчера, 17:40 254 Цей матеріал також доступний українською kremlin.ru Дмитрий Песков kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что планирует сделать для Владимира Путина видеозапись дебатов кандидатов в президенты Украины.

По словам Пескова, он не знает, будет ли Путин в пятницу следить за дебатами между президентом Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

"Мы будем смотреть обязательно, площадку пока еще коллеги мне не порекомендовали. В любом случае попробуем это записать и передать президенту. Может быть, у него будет на выходных какое-то время посмотреть. Но, конечно, мы все это в наши дайджесты включим", - цитирует Пескова ТАСС.

Дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко состоятся сегодня, 19 апреля, на столичном НСК Олимпийский.

Согласно закону, сразу после этого Зеленский и Порошенко должны дебатировать в студии Суспільного.

18 апреля Зеленский отказался от дебатов в студии Суспільного.