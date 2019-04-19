Песков планирует сделать для Путина видеозапись дебатов кандидатов в президенты Украины
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что планирует сделать для Владимира Путина видеозапись дебатов кандидатов в президенты Украины.
По словам Пескова, он не знает, будет ли Путин в пятницу следить за дебатами между президентом Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
"Мы будем смотреть обязательно, площадку пока еще коллеги мне не порекомендовали. В любом случае попробуем это записать и передать президенту. Может быть, у него будет на выходных какое-то время посмотреть. Но, конечно, мы все это в наши дайджесты включим", - цитирует Пескова ТАСС.
Дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко состоятся сегодня, 19 апреля, на столичном НСК Олимпийский.
Согласно закону, сразу после этого Зеленский и Порошенко должны дебатировать в студии Суспільного.
18 апреля Зеленский отказался от дебатов в студии Суспільного.