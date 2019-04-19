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Спецтема: Выборы президента Украины

Песков планирует сделать для Путина видеозапись дебатов кандидатов в президенты Украины

Вчера, 17:40
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Песков планирует сделать для Путина видеозапись дебатов кандидатов в президенты Украины - фото

kremlin.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что планирует сделать для Владимира Путина видеозапись дебатов кандидатов в президенты Украины.

По словам Пескова, он не знает, будет ли Путин в пятницу следить за дебатами между президентом Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

"Мы будем смотреть обязательно, площадку пока еще коллеги мне не порекомендовали. В любом случае попробуем это записать и передать президенту. Может быть, у него будет на выходных какое-то время посмотреть. Но, конечно, мы все это в наши дайджесты включим", - цитирует Пескова ТАСС.

Дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко состоятся сегодня, 19 апреля, на столичном НСК Олимпийский.

Согласно закону, сразу после этого Зеленский и Порошенко должны дебатировать в студии Суспільного.

18 апреля Зеленский отказался от дебатов в студии Суспільного.

Теги:   Дебаты Президентские выборы в Украине 2019 Владимир Путин Дмитрий Песков

Спецтема   Выборы президента Украины

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