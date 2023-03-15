В Кремле заявили, что «не обсуждают» начало новой волны мобилизации в России

15 марта, 14:29
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Пресс-секретарь Путина Песков (Фото:Сайт Кремля)

Пресс-секретарь Путина Песков (Фото:Сайт Кремля)

В среду, 15 марта пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что сейчас не ведется «каких-либо обсуждений» о новой волне мобилизации в России.

Об этом сообщает пропагандистское информагентство ТАСС.

«На этот вопрос по мобилизации мы неоднократно отвечали. Никаких обсуждений на этот счет у нас не ведется», — сказал он.

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Комментируя сообщения о том, что в ряде регионов страны-агрессора военкоматы рассылают повестки гражданам, Песков сказал, что это якобы «обычная практика».

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«Естественно, все данные нужно уточнять, обновлять. В этих рамках и идет постоянная работа», — сказал он.

По данным Генштаба, в захваченной Горловке Донецкой области российские оккупанты хотят мобилизовать около 500 человек из тех, кого ранее признали непригодным к военной службе.

За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 980 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 161 тысячи своих военных.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Мобилизация Дмитрий Песков Война России против Украины

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