В Кремле заявили, что «не обсуждают» начало новой волны мобилизации в России
Пресс-секретарь Путина Песков (Фото:Сайт Кремля)
В среду, 15 марта пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что сейчас не ведется «каких-либо обсуждений» о новой волне мобилизации в России.
Об этом сообщает пропагандистское информагентство ТАСС.
«На этот вопрос по мобилизации мы неоднократно отвечали. Никаких обсуждений на этот счет у нас не ведется», — сказал он.
Комментируя сообщения о том, что в ряде регионов страны-агрессора военкоматы рассылают повестки гражданам, Песков сказал, что это якобы «обычная практика».
«Естественно, все данные нужно уточнять, обновлять. В этих рамках и идет постоянная работа», — сказал он.
По данным Генштаба, в захваченной Горловке Донецкой области российские оккупанты хотят мобилизовать около 500 человек из тех, кого ранее признали непригодным к военной службе.
За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 980 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 161 тысячи своих военных.