На фоне поражений армии РФ. В Кремле отрицают, что рассматривают вопрос о объявлении мобилизации 13 сентября, 14:31 Спикер диктатора Путина Песков (Фото:kremlin.ru)

На фоне контрнаступления ВСУ и разгрома армии РФ в Харьковской области пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается вопрос полной или частичной мобилизации военнообязанных.

Об этом сообщает Интерфакс.

«В настоящий момент нет, об этом (мобилизации — ред) речи не идет», — сказал он.

The Washington Post со ссылкой на представителей разведки США сообщало, что после успешного контрнаступления в Харьковской области ВСУ могут вытеснить российские войска из других территорий Украины, оккупированных в феврале.



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12 сентября сообщалось, что ВСУ освободили населенные пункты Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой Пруд и Миролюбовка в Херсонской области.



Американский Институт изучения войны сообщил, что ВСУ нанесли большое оперативное поражение России, отвоевав в стремительном контрнаступлении почти всю Харьковскую область. И хотя это не положит конец войне, но уже переломило ее ход в пользу Украины.

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