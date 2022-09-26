На фоне массового бегства от мобилизации. В Кремле прокомментировали сообщения о возможном введении военного положения в России 26 сентября, 14:53 Дмитрий Песков (Фото:Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не принимал решения о введении военного положения в стране-агрессоре России.

Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство РИА Новости.

«Никаких решений о введении военного положения в каких-либо регионах пока не принималось», — сказал он.

Видео дня

По его словам, решений касательно закрытия границ для мужчин из-за мобилизации также пока нет.

По данным СМИ, в Кремле обсуждают возможность введения в России военного положения и запрещения выезда мужчин за границу.

Военное положение в РФ могут ввести в том случае, если Украина продолжит «атаковать» так называемые «присоединенные территории», то есть оккупированные РФ территории Украины, которые Россия хочет аннексировать в результате псевдореферендумов, и на которых ВСУ ведут законные боевые действия для их освобождения от россиян.

После объявления мобилизации в РФ страну-агрессора начали массово покидать люди. Например, из-за массового бегства на границе с Грузией образовалась колоссальная пробка.

В соцсетях появилось видео с дрона, на котором видно, что очередь к пункту пропуска растянулась на многие километры.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении «частичной» мобилизации в РФ.

По официальным данным минобороны РФ, планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Однако по данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину 1 миллион россиян. Кремль мобилизует преимущественно представителей нацменьшинств, что может свидетельствовать о проведении этнических чисток.

Кроме того, с 23 по 28 сентября Россия проводит псевдореферендумы «за присоединение к РФ» в оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, которыми хочет создать якобы «законный» повод для их аннексии.

Украина и страны цивилизованного мира заявили, что никогда не признают результаты российского псевдореферендума, проводимого на незаконной основе, с фальсификациями и под вооруженным давлением на местное население.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.