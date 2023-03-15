Песков назвал «вторичным» вопросом публикацию декларации Путина

15 марта, 17:09
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Спикер Путина Песков (Фото:Сайт Кремля)

Спикер Путина Песков (Фото:Сайт Кремля)

Российский диктатор Владимир Путин «подаст» декларацию, но ее публикация — «это вторично», заявил пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков.

Об этом сообщает пропагандистское информагентство ТАСС.

«Сейчас нет такой обязанности (подавать декларации — ред), но подавать мы все будем», — сказал он.

Песков отрицательно ответил на вопрос, существует ли в Кремле общая позиция по вопросу публикаций деклараций.

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«Еще раз повторяю, это не обязательно, исходим прежде всего из этого. Главное декларацию подать, а публикация — это вторично», — сказал он.

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В декабре диктатор Путин подписал указ, который разрешил чиновникам страны-агрессора не публиковать декларации.

Издание Проект сообщало, что предполагаемая любовница российского диктатора Владимира Путина Алина Кабаева в 2011 году стала обладательницей «самой большой квартиры в России» и живет с детьми в резиденции Путина на Валдае.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Владимир Путин Декларация Дмитрий Песков

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