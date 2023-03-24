В Кремле отреагировали на возможность ареста Путина в Армении

24 марта, 22:43
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Дмитрий Песков (Фото:Sputnik/Vladimir Astapkovich/Kremlin via REUTERS)

Дмитрий Песков (Фото:Sputnik/Vladimir Astapkovich/Kremlin via REUTERS)

Спикер кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал решение Армении ратифицировать Римский статут.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Журналисты спросили у Пескова, обсуждали ли власти РФ решение с руководством Армении, которая входит с Россией в один военный блок.

«Пока нет. Будем обсуждать это с нашими партнерами», — заявил Песков.

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В пятницу, 24 марта, Конституционный суд Армении обнародовал решение, согласно которому Римский статут соответствует Конституции страны.

Решение является окончательным и вступает в силу с момента опубликования. Теперь потенциально в случае визита в Армению будет арестован кремлевский диктатор Владимир Путин.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Инфографика: NV
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Владимир Путин Дмитрий Песков Римский статут Армения ордер на арест Путина

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