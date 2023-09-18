Песков отказался сказать, жив ли Кадыров 18 сентября, 12:54 Рамзан Кадыров (Фото:Грозный/YouTube)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что состояние здоровья кремлевской марионетки в Чечне Рамзана Кадырова якобы не является вопросом администрации президента РФ.

Об этом сообщило российское пропагандистское агентство ТАСС.

«Мы не имеем какой-то информации относительно этого. В любом случае администрация президента вряд ли может давать справки о состоянии здоровья. Поэтому здесь нам нечего сказать», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать информацию о состоянии здоровья Кадырова.

Видео дня

Отвечая на дополнительный вопрос о том, был ли Кадыров в минувшее воскресенье в Москве и встречался ли с Путиным, Песков отметил, что встречи не было.

«Также мне нечего (сказать — ред.). Никаких встреч с Путиным не было», — утверждает он.

Ранее в чеченских Telegram-каналах начала распространяться неподтвержденная информация о том, что Кадыров «находится в коме». Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщал, что кремлевская марионетка в Чечне Рамзан Кадыров находится в очень тяжелом состоянии.

Чеченский оппозиционер и правозащитник Абубакар Янгулбаев, который находится в вынужденной эмиграции, написал, что Кадыров умер. Этого пока что никто не подтвердил.



Впоследствии в Telegram-канале Кадырова появилось новое видео — впервые после сообщений украинской разведки о тяжелом обострении его болезни. Подтвердить, что опубликованное видео новое невозможно.

Кадыров в видео не комментирует информацию ГУР о болезни и слухи, распространяемые чеченской диаспорой, о его коме или смерти. На кадрах он в дождевике под дождем идет по дорожке.

В начале марта 2023 года СМИ обратили внимание, что Кадыров значительно прибавил в весе, а на его лице появились отеки.

По словам главы правительства Чеченской Республики Ичкерия за рубежом Ахмеда Закаева, у Кадырова серьезные проблемы с почками.

Издание Верстка сообщило, что на фоне сообщений о возможной болезни Кадырова и даже слухов о смерти его самолет трижды летал в Москву и последние три дня находится в Москве.

