«Мы еще не начинали». Песков повторил сказки Путина о том, что РФ не ведет войну
Дмитрий Песков (Фото:Sputnik/Valeriy Sharifulin/Pool via REUTERS)
Оправдывая многочисленные неудачи кремля в войне против Украины, пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков повторил тезисы прошлого года.
Об этом сообщает сербский телеканал ATV.
Песков, в частности, заявил, что "Россия не ведет настоящую войну", пытаясь беречь инфраструктуру и жизнь людей.
"Вести войну – это совсем другое дело, это полное уничтожение инфраструктуры, это полное уничтожение городов. Мы этого не делаем. Мы стараемся сохранять инфраструктуру и мы стараемся сохранять человеческие жизни", – заявил соратник Путина.
Он назвал так называемую "специальную военную операцию" очень сложной, но считает, что за год у армии РФ есть достижения.
"Воссоединение России с Донбассом, Запорожской и Херсонской областями является очень важным итогом первого года специальной военной операции", - заявил Песков.
Соратник Путина также считает, что ни одна страна не применит возможность ареста диктатора после ордера Международного уголовного суда.
В июле прошлого года Путин на встрече с лидерами фракций нелегитимной Госдумы заявил, что войну на Донбассе развязал якобы «коллективный Запад», а не Россия.
«Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа. Но, похоже, все к этому идет. Но все должны знать, что мы серьезно пока ничего не начинали», — снова угрожал диктатор.