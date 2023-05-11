«Мы еще не начинали». Песков повторил сказки Путина о том, что РФ не ведет войну 11 мая, 02:51 Дмитрий Песков (Фото:Sputnik/Valeriy Sharifulin/Pool via REUTERS)

Оправдывая многочисленные неудачи кремля в войне против Украины, пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков повторил тезисы прошлого года.

Об этом сообщает сербский телеканал ATV.

Песков, в частности, заявил, что "Россия не ведет настоящую войну", пытаясь беречь инфраструктуру и жизнь людей.

"Вести войну – это совсем другое дело, это полное уничтожение инфраструктуры, это полное уничтожение городов. Мы этого не делаем. Мы стараемся сохранять инфраструктуру и мы стараемся сохранять человеческие жизни", – заявил соратник Путина.

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Он назвал так называемую "специальную военную операцию" очень сложной, но считает, что за год у армии РФ есть достижения.

"Воссоединение России с Донбассом, Запорожской и Херсонской областями является очень важным итогом первого года специальной военной операции", - заявил Песков.

Соратник Путина также считает, что ни одна страна не применит возможность ареста диктатора после ордера Международного уголовного суда.

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В июле прошлого года Путин на встрече с лидерами фракций нелегитимной Госдумы заявил, что войну на Донбассе развязал якобы «коллективный Запад», а не Россия.

«Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа. Но, похоже, все к этому идет. Но все должны знать, что мы серьезно пока ничего не начинали», — снова угрожал диктатор.