Песков назвал вмешательством заявление сенаторов США о возможном назначении россиянина главой Интерпола

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал заявление сенаторов США не допустить назначения главой Интерпола россиянина Александра Прокопчука давлением и вмешательством в выборы.

"Наверное, это своеобразное вмешательство в избирательный процесс, в выборы в международной организации. А как это еще оценить? Вот, наглядное проявление", - сказал он на пресс-конференции, пишет ТАСС.

Ранее четыре сенатора США выступили с обращением к президенту Дональду Трампу и генеральной ассамблее Интерпола, в котором призвали воспрепятствовать российскому генерал-майору Александру Прокопчуку занять пост президента Международной организации уголовной полиции.

Напомним, 21 ноября состоятся выборы нового главы Интерпола.

Фаворитом СМИ называют генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука. Он с 2006 по 2011 годы был заместителем начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД России, а затем возглавил эту организацию. В 2016 году генерал-майор стал вице-президентом Интерпола.

Глава украинского МВД Арсен Аваков заявил, что Украина может выйти из Интерпола, если его главой станет россиянин.

Позже СМИ сообщили, что родной брат кандидата на пост президента Интерпола от России Александра Прокопчука более восьми лет работает в постоянном представительстве Украины при ОБСЕ в Вене, а до этого был послом Украины в Литве.

В МИД Украины подтвердили информацию о родственных связях. Там подчеркнули, что за все время после начала российской вооруженной агрессии против Украины "не имели места никакие действия, которые могли бы скомпрометировать постоянного представителя Украины при ОБСЕ Игоря Прокопчука. Так же, как и нанести ущерб национальным интересам Украины".