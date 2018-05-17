Пешеходный мост в Праге назовут в честь украинца

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Пешеходный мост в Праге переходит в улицу Украинская
Фото: Yevhen Perebyinis via Facebook

Пешеходный мост в Праге переходит в улицу Украинская

Власти чешской Праги приняли решение назвать пешеходный мост через реку Ботич в районе Вршовице в честь украинского диссидента и борца за свободу Василия Макуха.

Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

По его словам, от этого моста также берет свое начало улица Украинская в Праге.

Такое решение стало возможным благодаря усилиям украинской громады в Чехии и дипломатам.

5 ноября 1968 года на Крещатике в Киеве Макух совершил акт самосожжения в знак протеста против коммунистической тоталитарной системы, колониального положения Украины, политики русификации и агрессии СССР против Чехословакии.

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