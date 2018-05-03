Песчаная буря в Индии: количество погибших возросло до 125 человек

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Последствия песчаной бури в Индии

Последствия песчаной бури в Индии

Количество погибших в результате сильнейшей песчаной бури на севере Индии увеличилось по меньшей мере до 125 человек.

Как сообщает AFP, по меньшей мере 111 человек погибли в штатах Уттар-Прадеш, Раджастхан и Пенджаб. Многие из них были погребены заживо под обломками собственных домов.

В частности, в Уттар-Прадеше жертвами бури стали 73 человек, 36 человек погибли в пустынном штате Раджастхан и два - в Пенджабе.

Еще 14 человек погибли в южном штате Андхра-Прадеш.

Напомним,  что в северных штатах Индии в результате стихии были повреждены линии электропередач, деревья были вырваны с корнем, разрушены дома, а также погиб домашний скот. В результате стихии погибли 109 местных жителей.

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