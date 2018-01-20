Первый самолет с украинцами, "застрявшими" на курорте, вылетел из Египта

Вечером в субботу, 20 января, один из двух самолетов, рейсы которых задерживались в Египте из-за непогоды, вылетел в Украину.
Об этом официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич написал в Twitter.
"В Египте задерживаются два рейса в Украину. Причины - метеорологические условия. Авиакомпания и туроператор принимают меры для отправки самолетов 20.01", - сообщил он.
Позже Кирилич добавил, что один из двух самолетов вылетел из Египта в Украину.
Вылет второго самолета назначен на 02:00 21 января.
Один з двох літаків вилетів з Єгипту до України. Виліт іншого - призначено на 02:00 21.01.— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 20 января 2018 г.
Напомним, что более 200 украинцев около двух суток не могли вылететь из Египта.
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