Первый самолет с украинцами, "застрявшими" на курорте, вылетел из Египта

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Вылет второго самолета назначен на 02:00 21 января
Фото: pixabay

Вылет второго самолета назначен на 02:00 21 января

Вечером в субботу, 20 января, один из двух самолетов, рейсы которых задерживались в Египте из-за непогоды, вылетел в Украину.

Об этом официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич написал в Twitter.

"В Египте задерживаются два рейса в Украину. Причины - метеорологические условия. Авиакомпания и туроператор принимают меры для отправки самолетов 20.01", - сообщил он.

Позже Кирилич добавил, что один из двух самолетов вылетел из Египта в Украину.

Вылет второго самолета назначен на 02:00 21 января.

Напомним, что более 200 украинцев около двух суток не могли вылететь из Египта.

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