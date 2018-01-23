Первый пошел. Генпрокурора США допросили о сотрудничестве штаба Трампа с Россией

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс был допрошен командой следователей под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера в рамках расследования вмешательства РФ в президентские выборы 2016 года.

Первоначально о допросе Сешнса сообщила газета The New York Times со ссылкой на свой источник в Минюсте.

В беседе с корреспондентом Голоса Америки пресс-секретарь Минюста Йен Прайор подтвердил данные газеты не став, однако, вдаваться в детали.

По данным NYT, беседа с Сешнсом, продолжавшаяся несколько часов, была проведена в рамках широкого расследования российского вмешательства в выборы и вопроса о возможном воспрепятствовании правосудию со стороны президента Дональда Трампа.

Это первый известный случай, когда в рамках расследования на вопросы следователей отвечал один из членов кабинета Трампа.

В 2017 году американское издание The Washington Post сообщило, что Джефф Сешнс в 2016 году провел две встречи с тогдашним послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком, о которых он не доложил на слушаниях о его назначении на должности.

На момент встреч с Кисляком Сешнс был старшим членом влиятельного Комитета по делам вооруженных сил, а также одним из главных советников Дональда Трампа по вопросам внешней политики.

Комитет Сената США по разведке проводит собственное расследование предполагаемого вмешательства РФ в выборы президента.

СМИ со ссылкой на источники в ЦРУ писали, что российское вмешательство в президентскую кампанию было направлено непосредственно на поддержку Трампа, который в итоге стал президентом США.

Также в СМИ попал засекреченный доклад Агентства национальной безопасности (АНБ), согласно которому, ГРУ Генштаба ВС РФ причастно к кибератакам на избиркомы США накануне президентских выборов.

По словам экс-директора ЦРУ Джона Бреннана, РФ беззастенчиво вмешалась в избирательную кампанию.

Экс-директор ФБР Джеймс Коми, которому расследование российского вмешательства стоило поста, считает, что эта операция была санкционирована высшими официальными лицами России.

Смотрите также