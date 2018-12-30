Первые группы американских военных покинули Сирию
Турецкое информационное агентство Анадолу сообщает, что первая группа американских военных покинула территорию Сирии.
Военные США разгрузили склад с вооружением в провинции Эль-Хасака и покинули Сирию.
По данным информагентства, в составе группы около 50 военнослужащих.
Источники издания сообщили, что военные направились в Ирак.
США объявили о выводе американских войск из Сирии 19 декабря 2018 года. Президент Дональд Трамп аргументировал это решение победой США над боевиками террористической организации Исламское государство в Сирии.
Он заявил, что Турция и другие страны на Ближнем Востоке способны противостоять остаткам ИГИЛ в Сирии без поддержки американской стороны.
По данным СМИ, вывод американских военных из Сирии займет несколько месяцев.