Первые группы американских военных покинули Сирию Сегодня, 04:18 40 Цей матеріал також доступний українською Иллюстрационное фото

Турецкое информационное агентство Анадолу сообщает, что первая группа американских военных покинула территорию Сирии.

Военные США разгрузили склад с вооружением в провинции Эль-Хасака и покинули Сирию.

По данным информагентства, в составе группы около 50 военнослужащих.

Источники издания сообщили, что военные направились в Ирак.

США объявили о выводе американских войск из Сирии 19 декабря 2018 года. Президент Дональд Трамп аргументировал это решение победой США над боевиками террористической организации Исламское государство в Сирии.

Он заявил, что Турция и другие страны на Ближнем Востоке способны противостоять остаткам ИГИЛ в Сирии без поддержки американской стороны.

По данным СМИ, вывод американских военных из Сирии займет несколько месяцев.