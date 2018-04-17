Первому президенту Румынии предъявили обвинение в преступлениях против человечности

Во вторник, 17 апреля, Генеральная прокуратура Румынии вызвала на допрос экс-президента страны Иона Илиеску, где ему официально предъявлено обвинение в преступлениях против человечности.

Об этом сообщает Укринформ.

После предъявления обвинения Илиеску комментариев не давал.

Ранее Ион Илиеску написал в своем блоге, что его "не удивило решение президента Клауса Йоханниса, что он дал разрешение на начало процедуры уголовного преследования", однако это решение, по его словам, "не вписывается в законодательные рамки".

Ранее НВ сообщало, что 3 апреля генеральный прокурор страны Августин Лазарь обратился к президенту Клаусу Йоханнису с просьбой дать разрешение на возобновление расследования этого дела.

Прокуратура Румынии требует возбудить уголовное дело против экс-президента Иона Илиеску, а также бывшего главы правительства Петра Романа и бывшего вице-премьера Джелу Войкулеску за преступления против человечности.

Руководителей обвиняют в том, что они привлекли шахтеров для разгона мирных протестов, а также позволили применить оружие против манифестантов. По официальным подсчетам, в дни революции погибли более 1100 человек.

Илиеску возглавлял Румынию с 1990 по 1996-й и с 2000-го по 2004-й годы. Сейчас политику 88 лет.