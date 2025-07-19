Первая система Patriot для Украины будет готова к отправке через 6−8 месяцев (Фото: Bundeswehr/flickr.com)

Первая система Patriot , за которую будет платить Германия, все еще изготавливается американским оборонным подрядчиком Raytheon и будет готова к отправке в Украину минимум через шесть-восемь месяцев, сообщает Bild со ссылкой на источники.

Отмечается, что для того, чтобы ускорить процесс, Германия рассматривает возможность вмешаться и передать Украине еще одну единицу Patriot из Бундесвера, заменив ее на новую от американской компании Raytheon, однако ее изготовление и доставка «займут годы».

Таблоид узнал из немецких правительственных кругов, что первоначальный план заключался в том, что США будут поставлять Украине оружие из собственных запасов, а Германия покроет расходы на перезаказ, но потом президент США Дональд Трамп настоял на том, что американская армия «не может отдать ни одного своего средства противовоздушной обороны», и Европа должна будет найти системы ПВО в собственных запасах.

В материале говорится, что Европе не хватает средств ПВО, а конфиденциальные переговоры о том, кто может помочь Украине, продолжаются уже несколько дней.

«За последние несколько дней мы договорились, что поставим в Украину в целом девять систем Patriot с европейского континента и что эти системы затем будут заменены США. В конце концов, мы также должны поддерживать нашу собственную обороноспособность», — заявил ранее канцлер Германии Фридрих Мерц.

По информации Bild, три системы Patriot сейчас находятся на стадии обновления и не готовы к использованию, еще одна нужна для обучения солдат.

«Это означает, что сейчас для собственной противовоздушной обороны Бундесвера доступны максимум три единицы, если передадут еще одну систему — останется две», — объясняет издание.

14 июля Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.

Трамп также сказал, что благодаря соглашению Украина получит вооружение на миллиарды долларов. Он заявил, что «очень недоволен» Россией, и пригрозил 100% пошлинами, если за 50 дней мирное соглашение с Украиной не будет достигнуто.

Также американский президент сообщил, что некоторые страны, у которых есть ЗРК Patriot, могут в ближайшее время передать их Украине. Он также рассказал, что одна страна может отправить в Украину 17 Patriot, однако не уточнил какая.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин примет активное участие в поставках Украине ЗРК Patriot в рамках новой инициативы США.

По словам источника The New York Times, вооружение, которое НАТО должно закупить у США для нужд Украины, почти полностью готово к немедленной отправке.

17 июля в Минобороны Швейцарии заявили, что Министерство обороны США сообщило об изменении очередности поставки систем Patriot, чтобы предоставить Украине большую поддержку в сфере противовоздушной обороны. Из-за этого Швейцария получит свои комплексы позже. Решение приняли для того, чтобы страны, которые передают Украине свои системы вооружения, могли быстрее закупить новые.