Первая группа украинских военнослужащих прошла обучение в Германии — Пентагон
Украинские военнослужащие (Фото:facebook.com/okPivden)
Первая группа украинских военнослужащих прошла обучение на базе США в Германии.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление Пентагона.
Вторая группа уже проходит пятинедельный курс, который будет обучать войска маневрированию, медицинской и базовой подготовке солдат.
Украинский батальон также тренировался на боевой машине пехоты Bradley.
Учения начались в середине января в рамках расширенной программы США по подготовке украинских сил к боевым действиям. Ранее США предлагали меньшие по масштабу тренировки по отдельным системам вооружения, таким как ракетные установки HIMARS.
Кроме того, на следующей неделе еще 890 украинских военнослужащих приступят к тренировкам на боевых машинах Stryker.