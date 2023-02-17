Первая группа украинских военнослужащих прошла обучение в Германии — Пентагон 17 февраля, 21:45 Украинские военнослужащие (Фото:facebook.com/okPivden)

Первая группа украинских военнослужащих прошла обучение на базе США в Германии.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление Пентагона.

Вторая группа уже проходит пятинедельный курс, который будет обучать войска маневрированию, медицинской и базовой подготовке солдат.

Видео дня

Читайте также: Бундесвер показал фото обучения украинцев работе с ЗРК Patriot

Украинский батальон также тренировался на боевой машине пехоты Bradley.

Учения начались в середине января в рамках расширенной программы США по подготовке украинских сил к боевым действиям. Ранее США предлагали меньшие по масштабу тренировки по отдельным системам вооружения, таким как ракетные установки HIMARS.

Кроме того, на следующей неделе еще 890 украинских военнослужащих приступят к тренировкам на боевых машинах Stryker.