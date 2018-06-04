04 июня 2018, понедельник

Первая женщина в Саудовской Аравии получила водительские права - видео

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Получение женщиной первых водительских прав в Саудовской Аравии
@saudalzmanan

Получение женщиной первых водительских прав в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии в понедельник, 4 июня, произошло историческое для страны событие: первой женщине после нескольких месяцев подготовки было выдано водительское удостоверение.

Руководство полиции официально передало новому водителю ее документы.

"Тысячи поздравлений дочери родины, получившей первые водительские права в Саудовской Аравии", - цитирует Al Arabiya пост правоохранителей.

Женщинам королевства официально разрешено самостоятельно водить автомобиль с 24 июня. Традиционно женщинам Саудовской Аравии получить документы водителя можно будет с 18 лет.

В сентябре 2017 года королевскиим указом было объявлено о прекращении многолетнего запрета на вождение для женщин - единственного в своем роде в мире.

Несмотря на курс Эр-Рияда на либерализацию общества, свобода для женщин в стране остается подконтрольной мужчинам.

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Ранее в мае силовые структуры Саудовской Аравии взяли семь активистов (пять женщин и двое мужчин) борьбы за права женщин под стражу. Их подозревают в попытке подорвать безопасность и стабильность королевства и ослабить национальное единство. Задержание связывают с кампанией за отмену запрета женщинам управлять автомобилем.

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