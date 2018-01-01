Первая ступень ракеты Falcon 9 из-за аварии упала в океан Сегодня, 04:41 88 Цей матеріал також доступний українською SpaceX не удалось посадить первую ступень Falcon 9

Возвращаемая ступень ракеты-носителя Falcon 9 американской частной компании Space X упала в Атлантический океан.

По словам основателя частной космической компании SpaceX Илона Маска, причиной аварии стал выход из строя насоса гидравлической системы управления решетчатыми стабилизаторами.

"Гидравлический насос решетчатых стабилизаторов остановился, потому Falcon сел прямо в море. Кажется неповрежденным и передает данные", - написал Маск в Twitter.

Engines stabilized rocket spin just in time, enabling an intact landing in water! Ships en route to rescue Falcon. pic.twitter.com/O3h8eCgGJ7 — Elon Musk (@elonmusk) 5 декабря 2018 г.

Тем временем грузовой корабль Dragon, который Falcon 9 отправила к Международной космической станции, успешно вышел на орбиту и раскрыл солнечные панели. Стыковка с МКС запланирована на 8 декабря. Корабль доставит на станцию две с половиной тонны грузов – продовольствие и материалы для научных экспериментов.