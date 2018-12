Первая ступень ракеты Falcon 9 из-за аварии упала в океан

По словам основателя частной космической компании SpaceX Илона Маска, причиной аварии стал выход из строя насоса гидравлической системы управления решетчатыми стабилизаторами.

"Гидравлический насос решетчатых стабилизаторов остановился, потому Falcon сел прямо в море. Кажется неповрежденным и передает данные", - написал Маск в Twitter.

Engines stabilized rocket spin just in time, enabling an intact landing in water! Ships en route to rescue Falcon. pic.twitter.com/O3h8eCgGJ7